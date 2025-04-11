Kaza kamerada: Eteği zincire takılınca motosiklet devrildi!

Diyarbakır'da sürücünün arkasında oturan kadının elbisesinin zincire takılmasıyla motosikletin devrildiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza kamerada: Eteği zincire takılınca motosiklet devrildi!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 11:37

Kaza, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklette yolcu olan kadının elbisesi zincire takıldı.

Kadın düşerken sürücünün kontrolü kaybetmesiyle motosiklet de devrildi. Motosikletin arkasında ilerleyen araçlar durdu. Sürücü önce arkalarında aracın kendilerine çarptığını sandı, ardından kadının elbisesinin zincire takıldığını gördü.

Olayı gören sürücülerden biri aracındaki kesici aleti getirerek kadının eteğini zincirden kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikleti sürücüsü ve kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.


Etiketler: #diyarbakır #motosiklet #elbise

İlgili Haberler

Ters yönden giden motosiklet kazaya neden oldu!

Ters yönden giden motosiklet kazaya neden oldu!
Faciadan dönüldü! Motosikletli polis timi kazaya karıştı: 1 polis yaralandı

Faciadan dönüldü! Motosikletli polis timi kazaya karıştı: 1 polis yaralandı
Tekirdağ'da motosiklet sürücüsüne şiddet uygulayan 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tekirdağ'da motosiklet sürücüsüne şiddet uygulayan 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler