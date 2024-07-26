Bingöl’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Bingöl’de hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın ikamet ettiği Şehit köyünde yakalandığı belirtildi.
Şahsın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.
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