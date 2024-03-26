Bingöl'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 733 obje ele geçirildi

Bingöl'de, jandarma operasyonunda 733 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:04
Bingöl'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 733 obje ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Solhan ilçesinde tarihi eser kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Takibe alınan şüphelilerin içinde olduğu otomobil, Şeref Meydanı'nda durduruldu. Yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 717 sikke, 6 yüzük, 8 figür ve 2 obje ele geçirildi.

Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 


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