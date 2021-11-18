Binlerce işçi sokağa döküldü: Hükümet İstifa!

18 Kasım 2021 Perşembe, 17:24

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)'in Ege Bölge Temsilciliği, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda "Geçinemiyoruz" konulu bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Meydana farklı noktalardan yürüyerek gelen binlerce işçi "Hükümet istifa", "Hırsızlara değil, halka bütçe", "İnsanca bir yaşam istiyoruz", "Saray'ın kölesi olmayacağız" sloganları atarak hükümetin ekonomi politikalarına tepkilerini gösterdi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, asgari ücretle çalışan işçilerin taleplerinin karşılanması için memur sendikalarına çağrı yaparak, "TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve diğer memur sendikalarına sesleniyorum. İşçilerin haklı talepleri karşısında sessiz kalmayın. Bir günlük genel grevle emekçilerin sesini duyuralım" dedi.

"BİZDEN ALIP PATRONLARA VERİYORLAR"

Sarı, "Paramız zamlar karşısında pula döndü. Avrupa'nın en düşük ikinci asgari ücreti Türkiye'de diye haykırıyorduk, bugün durum daha kötü. Milyonlarca işsiz varken bizden alıp patrona veriyorlar" dedi.

Sarı sözlerini "Bu kış kara kış olacak. Ya işçilere, emekçilere ya da sesimize kulak tıkayan iktidara" şeklinde tamamladı.