Bir 25 Kasım haberi: Yol kenarında çıplak cesedi bulunan kadın, boğularak öldürülmüş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, dün cesedi bulunan Suriyeli Sarah Alı Shareef'in (29) boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA
25 Kasım 2022 Cuma, 15:17
Bir 25 Kasım haberi: Yol kenarında çıplak cesedi bulunan kadın, boğularak öldürülmüş
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Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olan bugün Türkiye'de yine gündem kadın cinayetleri oldu. Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Hereke Mahallesi, baz istasyonları mevkisinde dün çıplak kadın cesedi bulundu.

Polisin yaptığı araştırmada cansız bedenin, Suriye uyruklu Sarah Alı Shareef'e ait olduğu ortaya çıktı.

Yapılan otopsi sonrası Shareef'in, boğularak öldürüldüğü ortaya çıkarken, daha sonra da çıplak halde alana bırakıldığı ihtimali üzerinde duruldu.

 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ayrıca olay yerinde, cesedin yanında bulunan 100 TL'yi araştırırken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 


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