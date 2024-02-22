Bir anlık dalgınlık bacağına mal oldu!
İnegöl'de motorlu testere ile odun kesen 50 yaşındaki Erdoğan Ö., dalgınlık sonucu bacağını kesti.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Tuzla Mahallesi’nde feci olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Erdoğan Ö. (50) evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye başladı. Bir anlık dalgınlık sonucu sağ bacağını kesen ve kanlar içinde kalan adam, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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