Bir araç yakalandı, diğeri terk edilmiş halde bulundu: 5 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 03.11.2023 - 10:39

Güncelleme: 03.11.2023 - 11:37

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, doğu illerinden gelen 2 araçtan 1'inin önde polis noktalarını kontrol edip, arkasında uyuşturucu yüklü araca eşlik ettiği bilgisi üzerine ekipler, harekete geçti.

8 KİLO 736 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ!

Öncü araç Mersin Serbest Bölge Otoban gişelerinde durduruldu. Araçtaki N.K., O.Y. ve S.l. yakalanıp gözaltına alındı. Arkalarından gelen araç da Mersin otobanının otogar çıkışında terk edilmiş halde bulundu.

Aramalarda, zulalanmış vaziyette 16 paket halinde 8 kilo 736 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla bağlantısı tespit edilen M.Y. ve A.D. de yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü kaydedildi.