‘Bir avuç taş ve mermer için geleceğimiz feda ediliyor’

Yayınlanma: 06.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.01.2025 - 04:00

Şimdi de aynı köyde sandal ve meşe ağaçlarından oluşan orman ve tarım alanlarını yok edecek 95.5 hektarlık araziye mermer ocağı ruhsatı verildi.

Tamamı orman ve tarım arazisinden oluşan alana “ÇED gerekli değildir” kararı çıktı.

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, “Bölgemizde ve dünyada her yıl etkisini daha fazla hissettiğimiz iklim krizinin nedenlerinden biri olan orman alanlarının tahrip edilmesi yönünde ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilmesini, bir avuç taş ve mermer için geleceğimizin feda edilmesini anlayamıyoruz” dedi.