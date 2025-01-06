‘Bir avuç taş ve mermer için geleceğimiz feda ediliyor’
Kaş’ın Çamlıova Mahallesi’ndeki asırlık sedir ve ardıç ağaçlarının bulunduğu 100 hektarlık verimli orman arazisine verilen mermer ocağı ve kırma eleme tesisi ruhsatı için ÇED toplantısı gösterilen tepkiler üzerine yapılamamış ve ruhsat iptali istenmişti.
Şimdi de aynı köyde sandal ve meşe ağaçlarından oluşan orman ve tarım alanlarını yok edecek 95.5 hektarlık araziye mermer ocağı ruhsatı verildi.
Tamamı orman ve tarım arazisinden oluşan alana “ÇED gerekli değildir” kararı çıktı.
Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, “Bölgemizde ve dünyada her yıl etkisini daha fazla hissettiğimiz iklim krizinin nedenlerinden biri olan orman alanlarının tahrip edilmesi yönünde ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilmesini, bir avuç taş ve mermer için geleceğimizin feda edilmesini anlayamıyoruz” dedi.
Etiketler: #kaş #orman arazisi #çed
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