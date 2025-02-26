Bir CHP'li belediye başkanına daha iddianame: 2 yıla kadar hapsi isteniyor!

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında eski belediye başkanı ve milletvekili İsmail Erdem'e hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Bir CHP'li belediye başkanına daha iddianame: 2 yıla kadar hapsi isteniyor!
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AA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 18:26

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in söz konusu 'hakareti' meclis kürsüsünden yaptığı ve bu konuşmanın videosunun belediyenin resmi Youtube sayfasında yayımlandığı aktarıldı.

Şüphelinin vekili aracılığıyla sunduğu savunmasında, bahse konu konuşmaların ifade hürriyeti ile temel hak ve hürriyetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdüğü kaydedildi.

Şüpheli Yeğin hakkında "hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

 


Etiketler: #Sancaktepe #Alper Yeğin #CHP #iddianame

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