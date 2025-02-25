Ev hapsinde olan Merve Taşkın hakkında iddianame düzenlendi: 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:21

Güncelleme: 25.02.2025 - 10:21

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında, sosyal medya hesabından kendisine ait müstehcen görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Merve Taşkın hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne ihbar yapıldığı, şüphelinin X (Twitter) hesabı üzerinde yapılan incelemede kendisine ait müstehcen görüntüleri paylaştığı ve Türkiye'de yasaklı olan 'Onlyfans' isimli sitede pornografik içerikler üreterek bu içerikleri para karşılığı sattığının tespit edildiği kaydedildi.

"SUÇ TEŞKİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNMEDİM"

İddianamede ifadesine yer verilen Merve Taşkın'ın, bahse konu sayfanın kendisine ait olduğunu, 14 şubat gününe ilişkin paylaşımı kendisinin yaptığını, bu paylaşımı etkileşim amacıyla yaptığını, aynı hesapta bulunan fotoğrafların suç teşkil ettiğini düşünmediğini, X hesabı üzerinden @onlyfansturk11 isimli hesaptan paylaşılan fotoğrafların kendisine ait olduğunu, bu fotoğrafların o dönem konuştuğu kişilere göndermiş olduğu fotoğraflar olduğunu, bunları paylaşan kişi ya da kişileri veya paylaşımın yapıldığı hesap sahibini tanımadığını ve bu görüntüleri kendisinin paylaşmadığını ifade ettiği kaydedildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

İfadesinde dosyada bulunan internet sitesinde yer alan görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu, bu görüntülerin özel mesaj olarak gönderdiği mesajlar olduğunu, bunları kime gönderdiğini hatırlamadığını ve bahse konu siteyi ilk kez duyduğunu beyan ederek hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, Merve Taşkın'ın her ne kadar görüntülerin kendisi tarafından paylaşılmadığını belirtmişse de; kolluk araştırma tutanağı ve tüm dosya kapsamını birlikte değerlendirerek, şüphelinin müstehcen görüntü ve sözleri basın yayın yoluyla yayınlayarak üzerine atılı suçu işlediği yönünde hakkında kamu davası açılmasına yeter delil bulunduğunu ve olayın yargılamaya muhtaç olduğunu kaydetti. İddianamede Merve Taşkın hakkında "Zincirleme şekilde müstehcenlik" suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.