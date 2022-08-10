Bir hafta arayla aynı kişi tarafından ikinci kez bıçaklandı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:09

İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde, bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu Hayder M.J. M.(26) sol kasığından ve sol koltuk altı alt kısmından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hayder M.J.M. tedavi altına alındı.

SALDIRGAN KAÇTI

Yaralı şahıs, yabancı uyruklu olan bıçaklı saldırganın bir hafta önce de kendisini bıçakladığını ileri sürdü. Bıçaklı saldırgan olay sonrası kayıplara karıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.