Bir hafta önce hayatını kaybetti... Bedeninin bir kısmını fareler yedi

Eskişehir’de kendisinden bir süredir haber alınamayan ve tek yaşayan 67 yaşındaki adamın, evinde bir hafta önce hayatını kaybettiği, bedeninin bir kısmının fareler tarafından yenildiği öğrenildi.

Bir hafta önce hayatını kaybetti... Bedeninin bir kısmını fareler yedi
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İHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 16:44

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Konaklar Sokak’taki 14 kapı numaralı müstakil evde tek yaşayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki Y.Ö.’den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İkamete giden polis ekiplerinin kapıyı açmasıyla Y.Ö. yerde yatarken bulundu.

Yapılan incelemelerde adamın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Öte yandan Y.Ö.’nün cansız bedeninin bazı kısımlarının fareler tarafından yenildiği öğrenildi.

Adamın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #eskişehir #ölü bulundu #Fare

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