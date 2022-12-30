Bir haftada 1007 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 1007 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 23-29 Aralık'ta gerçekleşen 31 olayda 1007 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisinin yakalandığı kaydedildi.
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