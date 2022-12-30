Bir haftada 1007 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 1007 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

AA
30 Aralık 2022 Cuma, 21:36
Bir haftada 1007 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 23-29 Aralık'ta gerçekleşen 31 olayda 1007 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisinin yakalandığı kaydedildi.


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