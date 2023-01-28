Bir haftada 2 bin 831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye genelinde, 20-26 Ocak arasında 2 bin 321 düzensiz göçmenin yakalandığı, 2 bin 831 düzensiz göçmenin de sınır dışı edildiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 21:35
Bir haftada 2 bin 831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 20-26 Ocak tarihleri arasında 701'i Afganistan, 55'i Pakistan, 1565'i de diğer uyruklardan 2 bin 321 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 754'ü Afganistan, 210'u Pakistan ve 1867'si diğer uyruklardan toplam 2 bin 831 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Yılbaşından 26 Ocak'a kadar ise 3 bin 226'sı Afganistan, 456'sı Pakistan ve 4 bin 889'u diğer uyruklardan 8 bin 571 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Bahse konu tarihler arasında, ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 3 bin 880 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 26 Ocak'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 16 bin 549 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 864'ü Afganistan, 3 bin 671'i Pakistan ve 10 bin 967'si diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 502 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 371 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.


düzensiz göçmen sınır dışı

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