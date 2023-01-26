Kuşadası açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 22:51
Kuşadası açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Kuşadası düzensiz göçmen göçmen

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