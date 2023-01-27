Çanakkale açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, motorunun arızalanması sonucu sürüklenen lastik bottaki 40 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 19:44
Çanakkale açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki bir lastik botun motorunun arızalandığı ve sürüklendiğini tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28", "TCSG-907" ve "KB-4510" botu ekiplerince, lastik botta yardım talebinde bulunan 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.


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