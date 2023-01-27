Çanakkale açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 19:44

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 19:44

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki bir lastik botun motorunun arızalandığı ve sürüklendiğini tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28", "TCSG-907" ve "KB-4510" botu ekiplerince, lastik botta yardım talebinde bulunan 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.