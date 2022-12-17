Bir haftada bin 878 kaçak göçmen yakalandı
Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelinde bir haftada 1878 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.
Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, 9-15 Aralık tarihlerinde 355 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilirken 645'i Afgan, 486'sı Suriye, 98'i Filistin, 91'i Yemen, 182'si Fas ve 376's farklı uyruklu toplam 1878 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.
Çalışmalar kapsamında 47 organizatör gözaltına alındı, 618 yabancı uyruklu hakkında idari işlem yapıldı.
Suçta kullanılan 13 kamyon ve kamyonet ile 13 otomobile de işlem uygulandı.
Ayrıca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 36 mermi, 2 cep telefonu, 2 sim kart, 145 kilogram kaçak tütün, 5 gram esrar, 4 gram metanfetamin ve 6 sentetik ecza (hap) ele geçirildi.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması
- 'Daha sert cümleler de kurdu, ancak...'
- Çiftlik evinde 'işkence' ve 'cinsel saldırı' dehşeti
- Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Karar verildi
- 'Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı...'
- İmamoğlu afişi asan CHP’li başkana gözaltı!
- İYİ Parti'den çok konuşulacak Demirtaş mesajı
- Erdoğan'dan günler sonra 'İmamoğlu' açıklaması
- İmamoğlu’nun davasında hukuk skandalı
- İstanbul'da feci kaza: Yol trafiğe kapandı