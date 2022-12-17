Kilis'te 57 kaçak göçmen sınır dışı edildi

17 Aralık 2022 Cumartesi, 18:37

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı Alahan köyünde 16, Geçerli köyünde 21, Karacurun köyünde 7, Uğurlar ve Yavuzlu köylerinde ise 13 düzensiz göçmeni yakaladı.Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edildi.