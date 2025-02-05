Bir ilde daha sağlık skandalı! Hepsini yurttaşlara yedireceklerdi: Tam 1.5 ton ele geçirildi...
Mersin’in Tarsus ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, halk sağlığına zararlı olduğu tespit edilen 1.5 ton peynir ele geçirildi.
Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde gıda denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, bir işletmede yaptıkları incelemede, halk sağlığını tehdit eden bin 500 kilogram peynir ele geçirdi.
HEPSİ İMHA EDİLDİ
3 kilogramlık bidonlar içerisinde son kullanma tarihi ve menşei belli olmayan, etiketsiz peynirlere el konulurken, sağlığı tehdit eden ürünler Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde imha edildi.
BELEDİYE BAŞKANI BOLTAÇ'TAN AÇIKLAMA
Halk sağlığı konusunda taviz vermeyeceklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğiz. Bu tür olumsuzluklara karşı 7/24 sahadayız. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim önceliğimizdir" dedi.
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