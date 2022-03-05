Bir İstanbul Sözleşmesi davasında daha ‘iptal’ görüşü
Danıştay Savcısı Aytaç Kurt, İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla çıkılmasına ilişkin Ankara Barosu tarafından açılan davada da “İstanbul Sözleşmesi korunmalı” görüşünü yineledi. Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araștırmaları Merkezi (TODAM) Başkanı Doğan Erkan, “Tayyip Erdoğan’ın usul ve esastan açıkça anayasaya aykırı bu fesih kararının iptal edilmesi gereği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Mahkemeden, Danıştay savcısının görüşüne uygun karar bekliyoruz” dedi.
Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla tek taraflı fesh ettiği İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin kararın iptal edilmesi ve yürütmesinin durdurulması amacıyla davalar açılmıştı. Cumhuriyet; Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil’in, Fethiye’de açılan bir davaya sunduğu görüşte kararın hukuki olmadığı ve iptal edilmesi gerektiği yönünde mütalaa sunduğunu, Danıştay Savcısı Kurt’un da hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun açtığı davada, kararın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdiğini gündeme getirmişti.
SAVCI GÖRÜŞÜNÜ YİNELEDİ
Savcı Kurt, son olarak Ankara Barosu’nun açtığı davada da görüş sundu. “Usulde paralellik” ilkesi gereği TBMM tarafından onaylanan bir sözleşmeden yalnızca yine TBMM kararı ile çıkılabileceğini kaydeden Kurt, “Kanun hükmünde sayılan ve usulüne göre yürürlüğe girmiş temel hak ve özgürlüklerle ilgili İstanbul Sözleşmesi korunmalı” vurgusunu yineledi. Görüşü Cumhuriyet’e değerlendiren avukat Erkan, savcı görüşünün, davanın açılması gerekçeleriyle örtüştüğünü söyledi.
‘YORUM, ANAYASAMIZA UYGUN’
Savcının, davaya konu yetkinin cumhurbaşkanı tarafından “yalnızca Meclis onayı gerektirmeyen sözleşmelerde kullanabileceğini” vurguladığını aktararak, “Sözleşmeden çekilmenin ancak kanunla olabileceği gerekçemizi tekrar ediyor ve İstanbul Sözleşmesi’nin bu şekildeki feshinin hukuka uygun olmadığını ifade ediyor. Anayasamıza uygun yorum. Tayyip Erdoğan’ın usul ve esastan açıkça anayasaya aykırı bu fesih kararının iptal edilmesi gereği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Mahkemeden, Danıştay savcısının görüşüne uygun karar bekliyoruz” dedi.
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