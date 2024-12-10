Bir kaçak göçmen operasyonu da Kırklareli'nde: 11 kişi yakalandı
Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesinde 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: #Kırklareli
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