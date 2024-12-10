Bir kaçak göçmen operasyonu da Kırklareli'nde: 11 kişi yakalandı

Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu yakalandı.

Bir kaçak göçmen operasyonu da Kırklareli'nde: 11 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 11:29

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Kofçaz ilçesinde 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Etiketler: #Kırklareli

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