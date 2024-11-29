Kırklareli'nde operasyon: 9 göçmen 'Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim yaptı.
Ekipler, Kofçaz ilçesinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben o gün tecavüze uğramadım diye...'
- Saat verildi, sayı istendi
- Şirket 7 gün önce kurulmuş
- Bakanlığın web sitesinde farklı çıktı!
- İki ilde emniyet müdürü görevden alındı
- Asya'nın özel meyvesi Erzincan'da yetişiyor!
- TCMB ve TBB'den açıklama
- 'Kan, vajinal sıvı, anne sütü ve uyuşturucu...'
- 22 milyon üyeli IPTV ağı çökertildi!
- S Sport'tan yayınları durdurma kararı!