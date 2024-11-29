Kırklareli'nde operasyon: 9 göçmen 'Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde operasyon: 9 göçmen 'Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi
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AA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:57

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim yaptı.

Ekipler, Kofçaz ilçesinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen

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