Bir kadın cinayeti daha...
Sivas'ta bir kadın cinayeti meydana geldi. Genç kadın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile yaşamını yitirdi. Cinayetin fail yada failleri aranıyor.
Sivas’ın Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesinde bir kadın cinayeti meydana geldi.
Durumundan endişelenen yakınları 24 yaşındaki Duriye Taşdelen’in evine gitti.
ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ ALDI
Eve girdiklerinde genç kadını kanlar içerisinde buldular.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan kadının vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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