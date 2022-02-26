Bir kadın cinayeti daha...

Sivas'ta bir kadın cinayeti meydana geldi. Genç kadın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile yaşamını yitirdi. Cinayetin fail yada failleri aranıyor.

İHA
26 Şubat 2022 Cumartesi, 00:47
Bir kadın cinayeti daha...
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Sivas’ın Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesinde bir kadın cinayeti meydana geldi.

Durumundan endişelenen yakınları 24 yaşındaki Duriye Taşdelen’in evine gitti.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ ALDI

Eve girdiklerinde genç kadını kanlar içerisinde buldular.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan kadının vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 


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