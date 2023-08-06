Bir kadının feryadı: Ölmek istemiyorum

27 yaşındaki iki çocuk annesi Şehriban Bilge, 25 Ocak’ta boşanma aşamasındaki eşi Nurettin Bilge tarafından 10 el ateş edilerek yaralandı. Boşanma aşamasındaki eşinin 7 aydır yakalanmadığını belirten Şehriban Bilge, “Ölmek istemiyorum beni bulursa öldürecek” diyerek adalet çağrısında bulundu.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00
Bir kadının feryadı: Ölmek istemiyorum
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Diyarbakır’da şiddet gördüğü eşinden kaçarak İstanbul’daki ağabeyinin yanına sığınan Şehriban Bilge, 25 Ocak’ta boşanma aşamasındaki eşi Nurettin Bilge tarafından 10 el ateş edilerek yaralandı.

Şikâyette bulunmasına ve uzaklaştırma kararı olmasına karşın yaralanan Şehriban Bilge, boşanma aşamasındaki eşinin yedi aydır yakalanmadığını belirterek adalet çağrısında bulundu. 

(Şehriban Bilge)

“KİMSE İLGİLENMİYOR”

Cumhuriyet’e yaşadıklarını anlatan Şehriban Bilge, “Gerçekten artık can güvenliğim konusunda endişeliyim. Teyzem markete giderken onu görmüş. Şehrin ortasında Diyarbakır’da hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallaya sallaya yürüyormuş. Kimse ilgilenmiyor. Market kameralarından MOBESE’lerden isteseler iki dakikada bulurlar. ‘Bir devriye attık bulamadık. Tekrar görürseniz haber verin’ demiş polisler” ifadelerini kullandı.

“Korkuyorum” diyen Bilge, “Biliyorum bulsa beni öldürecek. Beni arıyor. Sağdan soldan bazı şeyler duyuyorum. ‘Onu sakat bırakacaktım. Sonra gelip kafasına sıkacağım’ gibisinden tehdit içeren sözlerini komşularım aracılığıyla duyuyorum” diyerek adalet çağrısında bulundu. 


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