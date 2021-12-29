'Bir milyar dolar bozduruldu' demişti: Suç duyurusunda bulunuldu

29 Aralık 2021 Çarşamba, 15:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından ‘TL korumalı Vadeli Mevduat’ sistemi başlatılmış, sistemin başlatıldığının duyurulduğu 20 Aralık gecesi yüklü miktarda döviz bozdurulduğu ileri sürülmüştü.

Gerçek Gündem'in haberine göre, eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Hurşit Güneş, aynı gece bir TV programında vatandaşların 1 milyar dolar döviz bozdurduğunu iddia eden Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar hakkında "kasıtlı olarak yanlış bilgi beyanında bulunduğu" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

"BÖYLESİ BİR BÜYÜKLÜĞÜN SATILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Hurşit Güneş’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Çakar’ın sözleriyle ilgili şunlar kaydedildi:

"Oysa ki o saatte ülkemizde banka şubeleri kapalı olduğundan ve mobil uygulamalarla böylesi bir büyüklüğün, hele o denli oynaklık ortamında, satılması mümkün olmadığından, bu söylem kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltıcı bir bilgi yayını ya da beyanı olmuştur.

Kaldı ki, daha sonra kamuoyunda yer aldığı üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aynı gece ve aynı zamanda, yurtdışı piyasalarda kamu bankaları aracılığıyla 6 milyar doları aşkın satış yaptığı ortaya çıkmıştır."

"AMAÇ MANİPÜLASYON YARATMAKTIR"

Çakar’ın gerçek olmayan bilgileri kasıtlı olarak paylaştığı belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli açıkça 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na aykırı hareket etmiştir. Şüpheli tarafından gerçek olmayan bilgiler kasıtlı olarak paylaşılmıştır. Burada amaç, tasarrufçuyu daha sonra döviz satışına yöneltmek için doğru olmayan bir bilgiyi kamuoyuna açıklayarak manipülasyon yaratmaktır. Bu durum kanunun 158. Maddesi yollaması ile aynı kanun 74. Maddesi ve Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık Etik İlkeleri’ne aykırı olduğundan suç teşkil etmektedir.

Bankalar Kanunundaki 74’ncü maddeye açıklık getirmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 19 Haziran 2014 Tarih ve 5903 sayılı Kararı ile değiştirilen ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun da 20 Ağustos 2014 tarihli kararında; dürüstlük, tarafsızlık, güvenirlik veya saydamlığın yitirilmesinin, toplumsal yararın gözetilmemesinin veya bilgi suiistimalinin bankacılık etik değerleri ile bağdaşmayacağını belirtmektedir.

Oysa ki, şüpheli yaptığı açıklamalarla, kamuoyuna yanlış bilgiler vermiş, saydamlıktan, adalet, doğruluk ve dürüstlük ilkelerinden uzak açıklamalarda bulunmuştur. Bu ilkelere aykırı hareket etmesi, şüphelinin konumu gereğince cezai müeyyide uygulanmasını gerektirmektedir."

1 MİLYAR DOLARIN TESPİTİ İSTENDİ

"Şüpheli, yöneticisi olduğu Bankanın ve başkanı olduğu Birliğin itibarını kırmış, şöhretine zarar vermiştir. Bu durum, ülkemizde kamuoyunun güvenini kazanmış bir ekonomist olan, üniversitelerde 1986 yılından bu yana Para Politikası ve Bankacılık dersi vermiş, yine yıllarca bankacılara gerek Bankalar Birliği bünyesinde gerekse çoğu bankanın üst düzey yöneticisine doğrudan banka yönetimi konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiş bulunan, müvekkil Prof. Dr. Hurşit GÜNEŞ tarafından tespit edilmiştir.

Bu konunun, ilgili bir soruşturma açılması yoluyla, T.C Ziraat Bankası’ndan 1 milyar doların o saat itibari ile vatandaş tarafından satılıp satılmadığı hususunun tespiti ile aksi halde şüphelinin cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur"

Dilekçede Alparslan Çakar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.