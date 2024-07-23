Bir rakı grubuna daha zam!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 20:08

Güncelleme: 23.07.2024 - 20:08

Temmuz 2024 fiyat listesine göre bir rakı grubuna daha önemli bir zam yapıldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar paylaştığı bilgiye göre, çeşitli hacimlerdeki şişelerde yeni raf satış fiyatları belirlendi.

Ürün ve Fiyat Listesi:

- 100 CL Şişe: 1.825,00 TL

- 70 CL Şişe: 1.375,00 TL

- 50 CL Şişe: 1.045,00 TL

- 35 CL Şişe: 765,00 TL

- 20 CL Şişe: 465,00 TL