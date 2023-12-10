Bir şüpheli kadın ölümü daha: Evinin balkonunda cansız bedeni bulundu
Çorum’da 29 yaşındaki kadın eşi tarafından evinin balkonunda ölü bulundu.
Akkent 4. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2. katında oturan 29 yaşındaki Güler Selvi Gergin, eve gelen eşi tarafından balkonda hareketsiz şekilde bulundu.
ÖLÜ BULUNDU
Eşinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Güler Selvi Gergin’in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası savcılık talimatıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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