Çorum'da 'Teleskop' operasyonu: 9 kişi yakalandı!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:21

Güncelleme: 04.12.2023 - 13:22

Çorum'da inşaatlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelileri takibe aldı.

2,5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen 'Teleskop' operasyonunda F.Ç. (39) A.Ç. (37) F.Ç. (23) Z.Ç. (25) F.Ç. (43) C.Ç. (40) E.A. (24) O.G. (34) ve S.Ç. (30) gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ahşap kalıp, fayans, teleskopik demir direk, elevatör, elektrik panosu ve iskele, 2 tüfek, 3 telsiz, 7 bin lira para ile 45 litre çalıntı yağ ele geçirildi.

Malzemeler, gerekli işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi. 9 kişi, ifade işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.