Birleşik Kamu-İş: Ekim ayında gıda fiyatları yüzde 3,7 arttı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu araştırmasına göre, halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşturduğu sepete dayalı hesaplamasında, gıda fiyatlarının aralıksız 65 aydır arttı.

Ekmek, pirinç, un, bulgur ve makarna grubunda fiyatlar ekimde yüzde 7,4, sebzede yüzde 13,5, yağda yüzde 7,3 artış yaşandı. Et ve balıkta yüzde 0,8, meyvede ise yüzde 0,4 düşüş yaşandı.

GELİRİN TAMAMI GIDAYA GİDİYOR

Birleşik Kamu-İş, yoksul kesimlerin gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda kaldığını belirterek, "TÜİK gıda harcamalarının ağırlığını yüzde 25 kabul ediyor ancak milyonlarca yurttaş gelirinin neredeyse tamamını gıda ve barınmaya harcıyor. Gıda fiyatları ücretliler ve dar gelirliler için temel enflasyon haline geldi" açıklamasını yaptı.

KAMUDA ALIM GÜCÜ ERİYOR

Konfederasyon, Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatlarının yüzde 1.449 arttığını, buna karşılık kamu çalışanı maaşlarının sadece yüzde 1.034 yükseldiğini bildirdi. Raporda, "Kamu çalışanlarının maaşlarının satın alma gücü gıda karşısında yüzde 33 eridi" denildi.

Birleşik Kamu-İş, gıda fiyatlarındaki artış eğiliminin önümüzdeki aylarda da hızlanarak süreceğini öngördü.

TÜRKİYE ZİRVEDE

OECD verilerine göre Haziran 2025’te Türkiye yüzde 35 enflasyon oranıyla üye ülkeler arasında tek başına zirvede yer alıyor. Türkiye’de gıda enflasyonu yüzde 40,6 seviyesinde seyrederken, diğer hiçbir OECD ülkesi yüzde 5’in üzerinde enflasyon bildirmedi.