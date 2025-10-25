Cumhuriyet Gazetesi Logo
Birleşik Kamu-İş: Ekim ayında gıda fiyatları yüzde 3,7 arttı

Birleşik Kamu-İş: Ekim ayında gıda fiyatları yüzde 3,7 arttı

25.10.2025 14:20:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Birleşik Kamu-İş: Ekim ayında gıda fiyatları yüzde 3,7 arttı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar"Halkın Enflasyonu" araştırmasına göre, Ekim 2025’te gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Yılın 10 ayındaki toplam artış yüzde 39,2’ye, son bir yıldaki artış ise yüzde 57,1’e ulaştı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu araştırmasına göre, halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşturduğu sepete dayalı hesaplamasında, gıda fiyatlarının aralıksız 65 aydır arttı.

Ekmek, pirinç, un, bulgur ve makarna grubunda fiyatlar ekimde yüzde 7,4, sebzede yüzde 13,5, yağda yüzde 7,3 artış yaşandı. Et ve balıkta yüzde 0,8, meyvede ise yüzde 0,4 düşüş yaşandı.

GELİRİN TAMAMI GIDAYA GİDİYOR

Birleşik Kamu-İş, yoksul kesimlerin gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda kaldığını belirterek, "TÜİK gıda harcamalarının ağırlığını yüzde 25 kabul ediyor ancak milyonlarca yurttaş gelirinin neredeyse tamamını gıda ve barınmaya harcıyor. Gıda fiyatları ücretliler ve dar gelirliler için temel enflasyon haline geldi" açıklamasını yaptı.

KAMUDA ALIM GÜCÜ ERİYOR

Konfederasyon, Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatlarının yüzde 1.449 arttığını, buna karşılık kamu çalışanı maaşlarının sadece yüzde 1.034 yükseldiğini bildirdi. Raporda, "Kamu çalışanlarının maaşlarının satın alma gücü gıda karşısında yüzde 33 eridi" denildi.

Birleşik Kamu-İş, gıda fiyatlarındaki artış eğiliminin önümüzdeki aylarda da hızlanarak süreceğini öngördü.

TÜRKİYE ZİRVEDE

OECD verilerine göre Haziran 2025’te Türkiye yüzde 35 enflasyon oranıyla üye ülkeler arasında tek başına zirvede yer alıyor. Türkiye’de gıda enflasyonu yüzde 40,6 seviyesinde seyrederken, diğer hiçbir OECD ülkesi yüzde 5’in üzerinde enflasyon bildirmedi.

 

İlgili Konular: #enflasyon #gıda enflasyonu

İlgili Haberler

Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre, 2026 Ocak ayında uygulanacak emekli maaşı zammının tahmini hesaplandı. Yılın son dönemine ilişkin enflasyon beklentileri, zam oranının belirlenmesinde temel gösterge olarak kullanılıyor. Peki emekli maaşı zammı ne zaman netleşecek? Zam oranı hangi verilere göre belirlenecek? 2026 Ocak zammı nasıl şekillenecek? İşte tüm ayrıntılar...
Dev gazeteden Bakan Şimşek’e kötü haber: Enflasyon hedefleri aşılacak
Dev gazeteden Bakan Şimşek’e kötü haber: Enflasyon hedefleri aşılacak Reuters’ın ekonomistlerle yaptığı ankete göre, Türkiye’de enflasyonun önümüzdeki iki yılda hükümet beklentilerinden daha yüksek seyredeceği öngörülüyor. Uzmanlar, sıkı para politikasının büyümeyi sınırlayacağını belirtiyor.
Türkiye’de ekonomik algı karamsar: Enflasyon beklentisi yeniden arttı!
Türkiye’de ekonomik algı karamsar: Enflasyon beklentisi yeniden arttı! Ekim ayında Türkiye’de ekonomik algının karamsar seyrini sürdürdüğü ortaya çıktı. Katılımcılar, gelir-gider dengesinde zorluk yaşadıklarını ve ekonomik belirsizlikten etkilendiklerini belirtti. Raporda işsizler ve emeklilerin özellikle daha olumsuz değerlendirme yaptığı vurgulandı.