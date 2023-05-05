Birlikte olduğu erkekle duşa sokup canlı yayın yapmıştı: 7 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alındı

Yayınlanma: 05.05.2023 - 12:26

Güncelleme: 05.05.2023 - 12:26

Antalya'da Muhammet ve Pınar A. çifti bir süre önce boşanırken, 7 yaşındaki kızlarının velayeti annede kaldı. Muhammet A. görevi gereği Şırnak'a bağlı Beytüşşebap'tayken, Ramazan Bayramı'nda nişanlısı C.Ö.'den aldığı bilgi üzerine, eski eşinin bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını öğrendi.





Canlı yayını izleyen ve kaydeden Muhammet A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını internetten tanışıp, kiraladığı günlük apartta buluştuğu erkekle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile CİMER'e şikayette bulunan baba Muhammet A., avukatı Salih Sağlam aracılığıyla da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Pınar Ş. ve Onur isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.





Canlı yayın sırasında kaydedilen ve Pınar Ş.'nin sevgilisiyle alkol aldığı, sevgilisini soran arkadaşına kızıyla birlikte duşa girdiklerini söyleyerek, dışarıdan banyoyu gösterdiği anların yer aldığı görüntülerin de bulunduğu olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.





BABA VELAYET DAVASI AÇTI





Baba Muhammet A.'nın suç duyurusu sonrasında hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, şikayetçi olarak müdahil oldu.





Nöbetçi savcılık kararıyla çocuk, annesi Pınar Ş. ile birlikte yaşadığı anneannesinin evinden alınarak, Çocuk İzlem Merkezi'ne getirildi. Merkezde çocuğun uzman psikolog eşliğinde ifadesi alındı. İfade işleminin ardından savcılık, çocuğun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma altına alınması yönünde karar verdi. Muhammet A.'nın avukatı Salih Sağlam ise çocuğun velayetinin anneden alınarak babaya verilmesi yönünde dava açtı.