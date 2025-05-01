BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ev hapsi nedeniyle 1 Mayıs'a katılamadı: Annesi alana çıktı

Yayınlanma: 01.05.2025 - 17:27

Güncelleme: 01.05.2025 - 17:27

Hakkında ev hapsi kararı verilen BİRTEK-SEN (Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası) Genel Başkanı Mehmet Türkmen bu yıl 1 Mayıs'a katılamadı.

Mehmet Türkmen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; Türkmen'in annesi oğlunun yerine 1 Mayıs'a katıldı. Türkmen'in annesi alanda yaptığı konuşmada ''Bir Mehmet Türkmen gider bir Mehmet Türkmen gelir. Mehmet Türkmen hırsız değildir, Mehmet Türkmen'e kim elini uzatırsa onu allaha havale ediyorum'' ifadelerini kullandı.

''Türkmen annesinin eylem alanında yaptığı konuşmayı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

''BAŞINA İŞ GELİR' DİYEN ANNEM MEYDANLARDA''

Annem benim yerime 1 Mayıs’a katılmış

Kırk yıldır “aman oğlum, kurban olayım, artık uğraşma, başına bir iş gelir” diyen annemi de meydanlara düşürdünüz ya, artık siz düşünün!

Mehmet Türkmen sana kurban olsun Eşxanım''