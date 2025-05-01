BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ev hapsi nedeniyle 1 Mayıs'a katılamadı: Annesi alana çıktı

Ev hapsinde tutulduğu için 1 Mayıs'a katılamayan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in annesi onun yerine alana çıkarak konuştu.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ev hapsi nedeniyle 1 Mayıs'a katılamadı: Annesi alana çıktı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 17:27

Hakkında ev hapsi kararı verilen BİRTEK-SEN (Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası) Genel Başkanı Mehmet Türkmen bu yıl 1 Mayıs'a katılamadı. 

Mehmet Türkmen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; Türkmen'in annesi oğlunun yerine 1 Mayıs'a katıldı. Türkmen'in annesi alanda yaptığı konuşmada ''Bir Mehmet Türkmen gider bir Mehmet Türkmen gelir. Mehmet Türkmen hırsız değildir, Mehmet Türkmen'e kim elini uzatırsa onu allaha havale ediyorum'' ifadelerini kullandı. 

''Türkmen annesinin eylem alanında yaptığı konuşmayı paylaşarak şu ifadeleri kullandı: 

''BAŞINA İŞ GELİR' DİYEN ANNEM MEYDANLARDA''

Annem benim yerime 1 Mayıs’a katılmış 

Kırk yıldır “aman oğlum, kurban olayım, artık uğraşma, başına bir iş gelir” diyen annemi de meydanlara düşürdünüz ya, artık siz düşünün!

Mehmet Türkmen sana kurban olsun Eşxanım'' 


Etiketler: #1 Mayıs #Mehmet Türkmen

İlgili Haberler

1 Mayıs kapalı yollar ne zaman açılacak? 1 Mayıs kapalı metro, metrobüs açıldı mı, ne zaman açılacak?

1 Mayıs kapalı yollar ne zaman açılacak? 1 Mayıs kapalı metro, metrobüs açıldı mı, ne zaman açılacak?
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: '1 Mayıs'ta anayasal hakkını kullanmak isteyen 372 vatandaşımız gözaltında'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: '1 Mayıs'ta anayasal hakkını kullanmak isteyen 372 vatandaşımız gözaltında'
Dünyaya bu 1 Mayıs'lar damga vurdu... Hangi talepler öne çıktı?

Dünyaya bu 1 Mayıs'lar damga vurdu... Hangi talepler öne çıktı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler