BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ev hapsi nedeniyle 1 Mayıs'a katılamadı: Annesi alana çıktı
Ev hapsinde tutulduğu için 1 Mayıs'a katılamayan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in annesi onun yerine alana çıkarak konuştu.
Hakkında ev hapsi kararı verilen BİRTEK-SEN (Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası) Genel Başkanı Mehmet Türkmen bu yıl 1 Mayıs'a katılamadı.
Mehmet Türkmen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; Türkmen'in annesi oğlunun yerine 1 Mayıs'a katıldı. Türkmen'in annesi alanda yaptığı konuşmada ''Bir Mehmet Türkmen gider bir Mehmet Türkmen gelir. Mehmet Türkmen hırsız değildir, Mehmet Türkmen'e kim elini uzatırsa onu allaha havale ediyorum'' ifadelerini kullandı.
''Türkmen annesinin eylem alanında yaptığı konuşmayı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
''BAŞINA İŞ GELİR' DİYEN ANNEM MEYDANLARDA''
Annem benim yerime 1 Mayıs’a katılmış
Kırk yıldır “aman oğlum, kurban olayım, artık uğraşma, başına bir iş gelir” diyen annemi de meydanlara düşürdünüz ya, artık siz düşünün!
Mehmet Türkmen sana kurban olsun Eşxanım''
Annem benim yerime 1 Mayıs’a katılmış ??????— Mehmet Türkmen (@mturkmenn27) May 1, 2025
Kırk yıldır “aman oğlum, kurban olayım, artık uğraşma, başına bir iş gelir” diyen annemi de meydanlara düşürdünüz ya, artık siz düşünün!:))
Mehmet Türkmen sana kurban olsun Eşxanım pic.twitter.com/Z3COFLT75X
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