Bisiklet kolektifleri, 58. Kütüphane Haftası’nda Yazar Aydın İleri bisiklet sürdü
Bisiklet kolektifleri, 58. Kütüphane Haftası’nda Yazar Aydın İleri anısına İstanbul, Ankara ve Muğla’da bisiklet sürdü.
Özgürlüğe Pedal ve Don Kişot Bisiklet Kolektifi; koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren, Türk Kütüphaneciler Derneği geçmiş dönem Genel Başkan Yardımcısı ve Araştırmacı Yazar Aydın İleri için eş zamanlı bisiklet sürüşü gerçekleştirdi.
'BİSİKLETLİ ÖLÜMLERE SON VERİLEBİLMESİ İÇİN, BURADAYIZ VE YİNE GELECEĞİZ!'
Ocak ayında koronavirüs nedeniyle 44 yaşında yaşamını yitiren Aydın İleri için Ankara Eymir Gölü’ne ve İstanbul Aydos Ormanı’na bisiklet sürüşü yapan bisiklet kolektifleri ortak basın açıklamasıyla hem bisiklet sevdalısı İleriyi andılar hem de bisikletli ölümlere, plansız kentleşmeye dikkat çektiler.
Eş zamanlı gerçekleştirilen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Bugün burada bizi bir araya getiren şey, sevgili dostumuz Aydın’ın anısını yaşatmak kadar, hayatı boyunca mücadele ettiği plansız kentleşme, ekolojik yıkım konularına dikkat çekmek aynı zamanda mesleki onurun, kütüphaneciliğin hak ettiği değeri görebilmesi ve elbette bisikletli-güvenli ulaşım için çıkardığı sese bir nefes daha katabilmek. Ayrıca savunduğu değerleri sahiplendiğimizi beyan etmemizin yanı sıra bugün bisikletli ölümlere dikkat çekmek, bu konuda gereken idari/hukuki önlemlerin alınmasını, politikaların hayata geçirilmesini talep etmek için de bir araya geldik. Bisikletli ölümlere bir son verilebilmesi için; araç sürücülerinin kasten ya da olası kastla insan öldürme suçundan yargılanmalarını, yapılan yargılamalarda faillere, ceza adaletinin suçtan caydırıcı işlevinin gözetilerek en üst sınırdan ceza verilmesini, faillerin bisikletlilere yönelik sorumluluklarını ve dikkat yükümlülüklerini artıran önemli yasal düzenlemeler yapmasını talep ediyoruz. Ayrıca Kuzey Ormanları’nın bir parçası, İstanbul’a temiz hava taşıyan bir atmosfer olduğu kadar, binlerce hayvanın kurdun kuşun böceğin de yaşam alanı olan Aydos Ormanına Millet bahçesi yapılmak isteniyorsa, bunu ormana beton dökerek değil ağaçlandırma sahaları planlayarak yapabilirler. Bu dokunun bozulmasını, ağaçların kesilerek doğanın katledilmesini, iş makinelerinin toprağı altüst etmesini istemiyoruz! Bugün bunun için buradayız ve yine geleceğiz!”
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