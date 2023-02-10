Bisküvi ile enkaz başında bekleyen Şerif Amca, Türkiye’yi bir kez daha ağlattı: 'Mezarına koyacaktım, başka bir çocuğa verdim'
Hatay'da depremin yıktığı binanın önünde cebinde bisküvi ile bekleyen Şerif Amca herkesi yasa boğmuştu. Enkazın önünde gözyaşlarıyla bekleyen baba için mucize gerçekleşmedi. Eşini ve en küçük oğlunun cansız bedenini çıkaran Şerif Amca, "Cebimdeki bisküviyi mezarına koyacaktım, unuttum başka bir çocuğa verdim" diyerek Türkiye'yi bir kez daha ağlattı.
Türkiye 6 Şubat'ta tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkımlara neden oldu.
Binlerce ev enkaz yığınına dönüşürken, yurttaşlar çöken binaların altında kaldı. Tüm Türkiye yardım için seferber oldu, ekipler bölgeye sevk edildi.
5. gününe girilen felakette ekipler enkaz altında canla başla çalışırken, ailelerde bir an olsun umudunu kaybetmeden çalışmaları takip etti.
ELİNDE BİSKÜVİ İLE ENKAZ BAŞINDA BEKLİYORDU
Enkaz başında çaresizce bekleyenlerden biri olan Şerif Amca ise elindeki bisküvi ve gözyaşlarıyla hafızlara kazındı.
Enkaz altında kalan çocukları ve eşi için çaresizce bekleyen baba, depremin ilk günlerinde uzatılan mikrofona "Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim. Kimse çıkmadı" demişti.
Elindeki bisküvi ile enkaz başında bekleyen baba Türkiye'yi ağlatırken, beklenen mucize maalesef gelmedi.
TÜRKİYE'Yİ BİR KEZ DAHA AĞLATTI
Günler sonra enkaz başında Show Haber'in uzattığı mikrofona konuşan Şerif Amca, Türkiye'yi bir kez daha gözyaşlarına boğdu.
"MEZARINA KOYACAKTIM, UNUTTUM BAŞKA BİR ÇOCUĞA VERDİM"
Konuşmakta güçlük çektiği görülen acılı baba, eşini ve 3 yaşındaki oğlun Oktay'ın cansız bedenini çıkardığını söyledi. Acılı baba "Mezarına koyacaktım, unuttum başka bir çocuğa verdim" diye konuştu.
14 ve 16 yaşındaki iki çocuğunun hala daha enkaz altında olduğunu söyleyen acılı baba, bir an olsun yıkılan binanın yanından ayrılmıyor.
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