BİSSE, 100 milyon TL yatırımla Tokat Erbaa’da yeni fabrika kuruyor

08 Nisan 2022 Cuma, 14:33

Türkiye’nin hazır giyim markalarından BİSSE, Tokat Erbaa’da yeni bir fabrika kurmaya hazırlanıyor. Fabrika için ilk imzalar Erbaa Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak ile BİSSE Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli tarafından atıldı.

FABRİKA, KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

Hâlihazırda İstanbul İkitelli OSB’deki gömlek fabrikası yatırımına devam eden BİSSE’nin 100 milyon TL yatırımla Tokat Erbaa Organize Sanayi Bölgesi’nde kuracağı fabrika ile bölgedeki ekosisteme hareket kazandırılırken istihdama da katkı sağlanacak. Fabrikanın çatısına 15 bin metrekare alana sahip güneş enerjisi panelleri kurulacak, böylelikle fabrika kendi elektriğini üretecek. Fabrika ile bölgedeki ekosisteme hareket kazandırılırken istihdama da katkı sağlanacak.

“DÜNYADA EN İYİ VE EN FAZLA GÖMLEĞİ ÜRETEN FABRİKA KURMAK İSTİYORUZ”

BİSSE Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli, Erbaa’da ciddi bir yatırım düşündüklerini belirterek; “Konu gömlek olduğunda BİSSE’nin dünyadaki konumu belli, yine de yeni yatırımla Dünyada en iyi ve en fazla gömleği üreten bir fabrika kurmak istiyoruz. Bunu da Tokatlılarla birlikte başaracağız. Bu çerçevede yatırımımıza vesile olan Askon Başkanı Orhan Aydın’a teşekkür ediyorum” dedi.

2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Yeni yatırımı değerlendiren BİSSE Group CEO’su Onur Kefeli de şunları dile getirdi: “Bugün için yılda 1 milyon adet gömlek üretiyoruz. Bu üretim hacmini, yeni kuracağımız fabrika ile ilk etapta 2 milyon adet gömleğe çıkaracağız, 2025 yılı ortalarında yaklaşık 10 milyon adet gömlek üretiyor olacağız. Tamamen robotik depolama sistemiyle yönetilecek olan yeni fabrika sayesinde 2 bin kişiye istihdam sağlayabileceğiz. Bölgedeki üniversitelerle iş birliği gerçekleştirerek ülkemizde ve yurtdışındaki mağazalarımızda görev alacak kalifiye personel yetiştireceğiz.”

BİSSE’nin Tokat Erbaa’da kuracağı fabrika ile bölgedeki ekosisteme ve istihdama katkı sağlayacak. Fabrikanın, 2023 yılı ilk çeyreğinde açılması hedefleniyor.