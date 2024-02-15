Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan... AFAD'dan açıklama geldi

Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan meydana geldi. Bölgeye sevkedilen ekipler hasar gören yolda çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 14:46
Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan... AFAD'dan açıklama geldi
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Geçtiğimiz günlerde Bitlis-Baykan kara yolunun 40. kilometresinde yola düşen kaya ve toprak nedeniyle yol 8 saat trafiğe kapanmıştı. Karayolları ekiplerinin yola düşen kaya parçalarını temizlemesiyle birlikte yol tekrardan kontrollü olarak trafiğe açılmıştı. Bugün öğle saatlerinde ise aynı bölgede yeniden gelen heyelan nedeniyle ekipler gerekli önlemleri alarak yolda çalışma başlattı.

YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Alınan güvenlik önlemleri ile birlikte yol genişletme çalışması başlatılan bölgede trafik tek yönlü kontrollü olarak sağlandı.

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Bitlis Acil Afet ve Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamada, “Bitlis-Baykan yolunun 40. kilometresinde Yenice Jandarma Karakolu yakınlarında ayrılan kayalık tehlike oluşturduğu için ekiplerimiz yolda gerekli trafik önlemi aldı. DSİ ve İl Özel İdareden ekskavatör desteği alınarak yol genişletme çalışması başlatıldı. Gün içerisinde yolda çalışmalar tamamlanarak çift yönlü olarak trafiğe açılacak” denildi.


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