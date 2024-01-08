Çanakkale açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20" bölgeye sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri durdurdukları hareketli lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
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