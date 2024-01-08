Çanakkale açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:59

Güncelleme: 08.01.2024 - 09:59

Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri durdurdukları hareketli lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.