Tek katlı evde 13 kaçak göçmen yakalandı

31 Mayıs 2022 Salı, 17:52

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde tek katlı evde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk, 1'i kadın, 13 kaçak göçmeni yakaladı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLECEKLER

Organizatör olduğu tespit edilen İ.T ve S.S. de gözaltına alındı.

Günlerce aç ve susuz kalan ve bitkin oldukları gözlenen göçmenler, emniyete götürüldü. Şahısların, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.