Tek katlı evde 13 kaçak göçmen yakalandı
Van'ın Tuşba ilçesinde polisin bir eve yaptığı baskında, Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde tek katlı evde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk, 1'i kadın, 13 kaçak göçmeni yakaladı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLECEKLER
Organizatör olduğu tespit edilen İ.T ve S.S. de gözaltına alındı.
Günlerce aç ve susuz kalan ve bitkin oldukları gözlenen göçmenler, emniyete götürüldü. Şahısların, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.
Video Haberler
- 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'
- Siirt'te patlama: 1 asker şehit
- Bebek sahilinde ikinci skandal: Gözaltına alındı
- Bursa'daki fabrika patlamasında yeni gelişme
- 'Artık birlik ve beraberlik olmaz'
- Benzinde dudak uçuklatan tahmin
- Van'da, Hint gölet balıkçıl kuşu görüldü
- Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
- Kadıköy’de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi
- İki tramvay böyle çarpıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- Mahkeme kararını açıkladı: 119 yıl
- Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü!
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- Kaftancıoğlu Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda
- 'Feriştahınız gelse diz çöktüremez bize'
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler