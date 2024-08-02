Bitlis'te 97 tarihi sikke ele geçirildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Osmanlı dönemi ve çeşitli ülkelere ait 97 sikke ele geçirildi. Tarihi sikkeler, Ahlat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 12:41
Bitlis'te 97 tarihi sikke ele geçirildi
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Bitlis Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalarda, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçunun işlendiğinin belirlenmesi üzerine ilçenin Akdik köyüne operasyon düzenlendi. 5 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda Osmanlı dönemi ve çeşitli ülkelere ait 97 sikke ile 1 dedektör ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile el konulan sikkeler Bitlis Ahlat İl Müze Müdürlüğü'ne gönderilirken, şüpheli 5 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. 

 


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