Bitlis'te ehliyet sınavında 'joker' operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!
Okuma yazma bilmeyen kişilerin para karşılığında organizatörler aracılığıyla kopya düzeneği kullanılarak ve yerlerine sınavlarda joker eleman olarak girmek suretiyle usulsüz şekilde sürücü belgesi aldıkları tespit edilen 43 organizatörden 27’si tutuklandı.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Motorlu Taşıtlar Sürücü Belgesi alımında okuma yazma bilmeyen kişilerin para karşılığında organizatörler aracılığıyla kopya düzeneği kullanılarak ve yerlerine sınavlarda joker eleman olarak girmek suretiyle usulsüz şekilde sürücü belgesi aldıkları tespitine yönelik 6 aydır yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda operasyon düzenlendiği belirtildi.
27 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI!
Operasyonun, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alınan 43 organizatörden 27'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. 12 organizatör adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir."
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