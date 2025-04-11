Yeni düzenlemenin ayrıntıları belli oldu... Ehliyetini kaptıranlara kötü haber!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 12:07

Güncelleme: 11.04.2025 - 12:15

Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılması için düğmeye basıldı. 200 maddeden oluşan kanunun 32 maddesi üzerinde yoğunlaşan düzenleme çalışmalarında, trafik ihlallerine yönelik cezalarda büyük artışlar yapılması planlanıyor.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre; hız limitini sürekli aşanlar, kırmızı ışıkta geçenler ve alkollü araç kullanan sürücüler için ceza miktarları iki katına kadar artırılacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNE DİKKAT!

Kırmızı ışık ihlalinde; yeni cezalar şu şekilde olacak:

*1 yıl içinde 3 kez ihlal yapan sürücünün ehliyetine 3 ay el konulacak.

*Aynı yıl içinde ikinci kez 3 ihlal yapan sürücüye 135 gün ceza verilecek.

*Üçüncü kez 3 ihlal yapan sürücü ise 180 gün ehliyetsiz kalacak.

HIZ SINIRINI AŞANIN EHLİYETİNE EL KONULACAK!

Hız sınırını yüzde 30’dan fazla ve 5 kez aşan sürücüler için ehliyete el koyma süresi ciddi şekilde artırılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte bu ihlalin cezası 1 yıldan 3 yıla kadar çıkarılabilecek.

Öte yandan mevcut uygulamada 0.50 promilin üzerinde alkol tespit edilen sürücülerin ehliyetine 6 ay el konulurken, bu sürenin 1 yıla çıkarılması planlanıyor.

Ayrıca, üst sınırı 5 yıl olan ehliyete el koyma cezasının 10 yıla kadar artırılması da gündeme geldi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu belirlenen sürücüler için ise, ehliyete el koyma süresi 10 yıla kadar çıkarılabilecek.

Yeni düzenlemede, 65 yaş üstü yurttaşlar için her yıl fiziksel ve psikolojik yeterlilik testlerine girme zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Testleri geçemeyen sürücüler trafikten ömür boyu men edilebilecek.