Bitlis’te feci kaza... TIR ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Kentte TIR ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada; 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

Bitlis’te feci kaza... TIR ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 15:34

Bitlis-Baykan karayolu Alaniçi köyü Yenice mezrası mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücülerinin adları ve plakaları öğrenilemeyen TIR ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi devam ederken, diğerinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılması ve yol temizliğinin ardından yeniden trafiğe açıldı.


Etiketler: #araç #çarpışma #kaza #bitlis

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