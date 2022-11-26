Bitlis’te kar yağdı, çok sayıda araç yolda kaldı
Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çok sayıda araç yolda kaldı.
Kentte dün etkili olan yağmur, bugün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Bitlis merkez, Hizan ilçesi ve yüksek kesimler beyaza bürünürken, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda mahsur kalan Mehmet Ali Akarsu adlı yurttaş, “Hizan ilçesinden Tatvan'a yolculuk yapıyorduk. Panor mevkiinde fırtınaya yakalandık. Yazlık lastik takan bütün araçlar yolda kalmıştı. Biz kışlık lastik taktığımız için yolumuza devam ettik” dedi.
Yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, 1 Aralık’a kadar kışlık lastiklerin takılmasına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Yağışların aralıklarla devam edeceği bildirildi.
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