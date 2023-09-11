Bitlis'te kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti

Bitlis'te kayalıklardan düşen 75 yaşındaki Emin Demircan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 13:59
Bitlis'te kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti
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Demircan, Bitlis-Tatvan çevre yolu mevkisinde, bilinmeyen nedenle kayalıklardan dere yatağına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ile Demircan'ın yakınları olay yerine geldi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Demircan'ın cenazesi, otopsi için Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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112 Acil bitlis

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