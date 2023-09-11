Bitlis'te kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti
Bitlis'te kayalıklardan düşen 75 yaşındaki Emin Demircan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Demircan, Bitlis-Tatvan çevre yolu mevkisinde, bilinmeyen nedenle kayalıklardan dere yatağına düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ile Demircan'ın yakınları olay yerine geldi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Demircan'ın cenazesi, otopsi için Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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