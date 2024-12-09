Bitlis’te yoğun sis: Görüş mesafesi düştü!

Bitlis'te yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Bitlis’te yoğun sis: Görüş mesafesi düştü!
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DHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 11:05

Bitlis'te gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı.

Özellikle Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahva bölgesinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Buzlanmanın da olduğu bölgede sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının düştüğü Bitlis’te mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını isterken, sisin çarşamba gününe kadar bölgede etkili olacağını, perşembe ve cuma günü ise karla karışık yağış beklendiğini söyledi.


Etiketler: #bitlis #yoğun sis #Sis #görüş mesafesi

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