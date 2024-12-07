Bitlis'te zincirleme kaza... Çok sayıda yaralı var!
Bitlis-Tatvan karayolunun en az 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 31 kişinin yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği aktarıldı.
Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahva mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; dün geceden bu yana yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede sabah saatlerinde TIR, yolcu minibüsü, şehiriçi minibüs ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.
25 ARAÇ KARIŞTI
Kazaya karışan birçok araç kullanılamaz hale gelirken, ilk belirmelere göre yaklaşık 25 aracın karıştığı kazada 31 kişi de yaralandı.
Kaza sonrası oluşan araç yoğunluğu sebebiyle iki yönlü olarak yol trafiğe kapandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ekibi, kurtarma ekibi ve polis ekibi sevk edildi.
Öte yandan, kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede çalışmalar devam ediyor.
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