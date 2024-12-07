Bursa'da kuzenleri kaza ayırdı!

Yayınlanma: 07.12.2024 - 09:02

Güncelleme: 07.12.2024 - 09:02

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Sanayi Caddesi'nde saat 23.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, Abdullah Emin İşkol'un (24) yönetiminde bulunan 16 BET 070 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen A.O.'nun kullandığı 16 ABL 010 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Musa İşkol yola savrulurken, motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Abdullah Emin İşkol'un olay yerinde hayatını kaybettiği, amca oğlu olduğu öğrenilen Musa İşkol'un ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı İşkol, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü A.O., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.