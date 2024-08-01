Biyogaz tesisinde gazdan etkilenen işçi öldü!

Afyonkarahisar'da bir biyogaz işletmesinde gazdan etkilenen 5 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 16:38
Biyogaz tesisinde gazdan etkilenen işçi öldü!
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Biyogaz tesisindeki atık depolama alanında çalışırken rahatsızlanarak tedavi altına alınan işçilerden Hamit Ulu (42) sevk edildiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ulu'nun cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar köyüne getirildi.

Cenaze, mezarlık önünde öğle vakti kılınan namazın ardından burada son yolculuğuna uğurlandı.

NE OLMUŞTU?

Küme Evler mevkisindeki bir biyogaz tesisinde çalışan ve aralarında Ulu'nun da yer aldığı 5 işçi, 30 Temmuz'da atık depolama alanında gazdan etkilenip rahatsızlanarak Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılmıştı.


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