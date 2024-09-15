Bodrum açıklarında 102 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botlarda 102 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından farklı zamanlarda 3 lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan 3 lastik botta, 50'si çocuk 102 kaçak göçmen yakalandı.
Ekipler ayrıca Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 1 kaçak göçmeni kurtardı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: #açıklama #göçmen #kaçak göçmen
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