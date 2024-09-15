Bodrum açıklarında 102 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botlarda 102 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında 102 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 15.09.2024 - 22:23

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından farklı zamanlarda 3 lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan 3 lastik botta, 50'si çocuk 102 kaçak göçmen yakalandı.

Ekipler ayrıca Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 1 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #açıklama #göçmen #kaçak göçmen

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