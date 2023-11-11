Bodrum açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 07:15
Bodrum açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 04.53 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin yerin 9.2 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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