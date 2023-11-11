Bodrum açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 04.53 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege Denizi'nde meydana gelen depremin yerin 9.2 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 11, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [23.18 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2023-11-11
Saat:04:53:24 TSİ
Enlem:36.92 N
Boylam:27.022 E
Derinlik:9.2 km
Detay:https://t.co/3GUXqrgRol@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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