Bodrum açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı, 50 göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 07:13
Bodrum açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri, lastik botlardaki aralarında çocukların da olduğu 49 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin halde bulunan 1 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Öte yandan, hareket halindeki fiber karinalı lastik botta, çocukların da aralarında olduğu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 


Bodrum haberleri

İlgili Haberler

Eyüpspor, Bodrum FK maçına Arda Turan'sız çıkacak

Eyüpspor, Bodrum FK maçına Arda Turan'sız çıkacak
Bodrum’da 32 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum’da 32 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum’daki kanlı geceyle ilgili 4 kişi tutuklandı

Bodrum’daki kanlı geceyle ilgili 4 kişi tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler